Wielrenner Pedersen verslaat Van der Poel in Gent-Wevelgem

Wielrenner Mads Pedersen heeft voor de tweede keer de voorjaarsklassieker Gent-Wevelgem op zijn naam geschreven. De 28-jarige Deen van Lidl-Trek versloeg na ruim 253 kilometer tussen Ieper en Wevelgem medevluchter Mathieu van der Poel in de sprint.

Pedersen, ook de winnaar in 2020, ging van ver de sprint aan. Van der Poel leek nog even langszij te komen, maar gaf zich op vijftig meter van de streep gewonnen. De Deen bekroonde zo het ploegenspel van Lidl-Trek, dat zich tijdens de belangrijke momenten steeds met meerdere renners had laten zien. Van der Poel moet deze week genoegen nemen met de zege in de E3 Saxo Classic van vrijdag.

Na een reeks vluchtpogingen kregen acht renners, onder wie de Deen Michael Mørkøv en de Belg Dries De Bondt de ruimte. De vluchters kregen een handvol minuten voorsprong, maar die liep snel terug nadat een elitegroep van dertig renners gebruik had gemaakt van de wind om zich los te maken van het peloton.

Door een tempoversnelling van Van der Poel tijdens de eerste beklimming op de Kemmelberg viel de groep vervolgens uit elkaar, waarna de Nederlander gezelschap kreeg van Pedersen en de Italiaan Jonathan Milan van Lidl-Trek. Met de Belg Jasper Stuyven ging een derde renner van de sterke ploeg mee en ook Mick van Dijke haakte aan.

Milan sprong vervolgens weg uit het groepje, waardoor Van der Poel gedwongen werd de achtervolging op zich te nemen. Na een extra versnelling en een lekke band voor Stuyven bleef hij over met Pedersen en de Nieuw-Zeelander Laurence Pithie. De drie pakten Milan terug, waarna de Italiaan even later in twee instanties moest lossen. Pithie was tijdens de tweede beklimming van de Kemmelberg de volgende die het tempo niet kon volhouden, waardoor Van der Poel en Pedersen overbleven.

Van der Poel en Pedersen bleven goed samenwerken, terwijl het even duurde voordat het peloton de achtervolging had georganiseerd. De twee koplopers zagen hun voorsprong oplopen tot anderhalve minuut, voordat de ploegen van de sprinters het gat kleiner maakten. De huidige wereldkampioen en de mondiale nummer 1 van 2019 hielden echter stand, waarna Pedersen de sterkste bleek in de straten van Wevelgem. De Belg Jordi Meeus won op 16 seconden de sprint van het peloton.