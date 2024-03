EK turnen 2025 niet langer in Tel Aviv

Het EK turnen in 2025 wordt door de “huidige situatie in Israël” niet meer in Tel Aviv gehouden. Dat meldt de Europese turnbond European Gymnastics. Met de situatie in Israël doelt de bond op de oorlog tussen Israël en Hamas.

Landen kunnen zich tot 23 april weer kandidaat stellen voor de organisatie van het evenement. De Europese kampioenschappen turnen voor mannen vinden dit jaar van 22 tot en met 28 april plaats in het Italiaanse Rimini. Het toernooi voor de vrouwen is van 2 mei tot en met 5 mei.