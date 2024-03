Tennisser Zverev maakt geen fout in derde ronde Miami

Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de vierde ronde van het masterstoernooi van Miami. De 26-jarige Duitser versloeg Christopher Eubanks uit de Verenigde Staten met 7-6 (4) 6-3.

Zverev leverde op 3-4 in de eerste set zijn opslag in, maar herpakte zich snel. Na de gewonnen tiebreak liep de nummer 5 van de wereld in de tweede set snel uit naar een 3-0-voorsprong, waarna hij niet meer in de problemen kwam.

Zverev treft in de vierde ronde Karen Chatsjanov. De Russische nummer 16 van de wereld was met 6-1 5-7 7-6 (5) te sterk voor de Argentijn Francisco CerĂșndolo.