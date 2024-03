Tennisster Rybakina na eenvoudige zege naar kwartfinale Miami

Tennisster Elena Rybakina is relatief eenvoudig doorgedrongen tot de kwartfinales van het grote WTA-toernooi van Miami. De 24-jarige Kazachse schakelde Madison Keys uit de Verenigde Staten in twee sets uit: 6-3 7-5.

Rybakina wist in de eerste set vier breakpoints niet te verzilveren, voordat ze alsnog op 4-3 toesloeg. De nummer 4 van de wereld haalde daarna op haar eigen opslag de set binnen en leek na een break op 1-1 in de tweede set op weg naar een snelle zege. Keys kwam nog een keer langszij, maar Rybakina besliste de partij met een tweede break.

Rybakina speelt in de kwartfinales tegen de Griekse Maria Sakkari. De mondiale nummer 9 hoefde niet in actie te komen, nadat haar Russische tegenstandster Anna Kalinskaja zich had afgemeld met een blessure.