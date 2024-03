Djokovic breekt met coach Ivanisevic

Tennisser Novak Djokovic heeft de samenwerking met zijn coach Goran Ivanisevic beëindigd. De Servische nummer 1 van de wereld meldt op zijn Instagram-account dat het besluit een paar dagen geleden genomen is. “Onze chemie op de baan kende zijn ups en downs, maar onze vriendschap is altijd sterk gebleven”, schrijft Djokovic, die een moeizaam voorjaar kent.

Na zijn uitschakeling in de halve finales van de Australian Open keerde de 36-jarige Serviër pas in maart terug op de baan. In Indian Wells verloor hij al in de derde ronde, waarna hij zich afmeldde voor het toernooi van Miami.