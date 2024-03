Rust in plaats van Dwars door Vlaanderen voor wielrenner Démare

De Franse wielrenner Arnaud Démare start woensdag niet in Dwars door Vlaanderen. Zijn ploeg Arkéa-B&B Hotels meldt dat de sprinter kampt met oververmoeidheid. Démare zal volgende week ook niet uitkomen in de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix. De Ronde van Vlaanderen van zondag stond al niet op zijn programma.

Démare (32) kende een matig begin van het seizoen en bleef ook zondag in Gent-Wevelgem buiten beeld met de zestigste plaats. In Milaan-Sanremo, een koers die hij in 2016 won, kwam hij anderhalve week geleden niet verder dan de 43e plaats. Démare boekte in oktober in Parijs-Bourges zijn laatste overwinning.