Europese Spelen in 2027 naar Istanbul

Istanbul organiseert de vierde editie van de Europese Spelen in 2027. De Turkse stad is unaniem gekozen, maakte het Europese Olympisch Comité (EOC) bekend.

“Istanbul en Turkije zijn al lang goede vrienden van de internationale sport”, zei EOC-voorzitter Spyros Capralos in een verklaring. “We weten dat het een perfecte plek is voor de Europese atleten om te schitteren in 2027.”

De beslissing van het bestuur van de EOC wordt nog voorgelegd aan de algemene vergadering voor definitieve goedkeuring. De Turkse stad gaat geen nieuwe sportaccommodaties bouwen voor de Spelen. Er wordt gebruikt gemaakt van de bestaande infrastructuur.

De eerste editie van de Europese Spelen vond in 2015 plaats in Bakoe in Azerbeidzjan. Daarna volgden Minsk in 2019 en Krakau in 2023.