Zverev bereikt laatste vier bij masterstoernooi Miami

Tennisser Alexander Zverev heeft de halve finales van het masterstoernooi van Miami bereikt. De 26-jarige Duitser versloeg in de kwartfinale de Hongaar Fabian Marozsan in twee sets: 6-3 7-5.

Zverev is als vierde geplaatst in Miami. De 24-jarige Marozsan is de nummer 57 van de wereldranglijst. Hij schakelde eerder de als zesde geplaatste Deen Holger Rune uit met 6-1 6-1 en won in de vierde ronde van de als negende geplaatste Australiër Alex de Minaur.

De Duitser won op 1-1 in de eerste set de opslagbeurt van Marozsan en hield die marge. Met een tweede break haalde hij op 6-3 de set binnen. In de tweede set had de Hongaar moeite zijn eerste opslagbeurt te winnen, maar daarna hielden beide tennissers overtuigend hun service. Op 6-5 kreeg Zverev echter het eerste matchpoint op de opslag van Marozsan en sloeg met een return langs de lijn meteen toe.

In de halve finale neemt Zverev het op tegen de winnaar van de kwartfinale tussen de als eerste geplaatste Spanjaard Carlos Alcaraz en de Bulgaar Grigor Dimitrov.