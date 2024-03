Kopecky ziet in Vos dé concurrente voor Ronde van Vlaanderen

Marianne Vos heeft de afgelopen weken indruk gemaakt op Lotte Kopecky, de Belgische wereldkampioene die zondag als favoriet van start gaat in de Ronde van Vlaanderen. “Ze is terug op haar oude niveau”, zei de kopvrouw van wielerploeg SD Worx-Protime tijdens een persbijeenkomst in het Centrum van de Ronde van Vlaanderen.

Kopecky won de afgelopen twee edities van de Vlaamse klassieker en kan de eerste vrouw worden die de Ronde van Vlaanderen voor de derde keer wint. De Nederlandse rensters Mirjam Melchers en Annemiek van Vleuten en de Duitse Judith Arndt staan met ieder twee zeges nu nog op gelijke hoogte. Vos, die in 2013 won, boekte woensdag in Dwars door Vlaanderen de 250e overwinning in haar imposante loopbaan. “Haar huidige conditie verrast mij niet”, zei Kopecky. “Ze is al een hele tijd goed, anders win je ook de Omloop Het Nieuwsblad niet. Ik heb heel veel respect voor haar.”

Ook de val van Wout van Aert kwam ter sprake. De Belgische favoriet bij de mannen ging woensdag zwaar onderuit en liep daarbij meerdere breuken op. Hij had zijn hele voorjaar afgestemd op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. “Ik ben blij dat ik niet voluit op twee wedstrijden focus. Ik probeer er gewoon zoveel mogelijk te staan. Ik heb al een mooi seizoen achter de rug”, verwees Kopecky naar overwinningen in de UAE Tour, Strade Bianche en Nokere Koerse. “Het is natuurlijk bijzonder jammer wat Wout overkomt. Hij heeft zo hard gewerkt om in deze periode in topvorm te zijn. En opeens is dat voor niets geweest, door zo’n domme val.”

Kopecky zegt niet de uitgesproken kopvrouw van haar ploeg te zijn. Ze schuift ook haar Nederlandse collega’s Demi Vollering en Lorena Wiebes en de Zwitserse Marlen Reusser naar voren. “Het koersverloop onderweg zal veel bepalen. Ik ben zeker niet de uitgesproken kopvrouw binnen onze ploeg. Ik hoop op een zware koers. Na de Paterberg liggen de posities meestal vast. In die laatste kilometers moet ik nog mee zijn.”