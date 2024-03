Militairen uit meerdere landen naar Parijs voor Olympische Spelen

Verschillende landen gaan troepen sturen naar Frankrijk om te helpen met de beveiliging rond de Olympische Spelen in Parijs, zeiden bronnen van het Franse ministerie van Defensie tegen AFP. Polen heeft al gezegd troepen te sturen.

Een bron van het ministerie zei tegen AFP dat de buitenlandse troepen helpen op “bepaalde kritieke gebieden” en met de inzet van speurhonden.

De Poolse minister van Defensie Wladyslaw Kosiniak-Kamysz schreef op X dat het belangrijkste doel van de operaties van de Poolse soldaten “het opsporen van explosieven en het voorkomen van terroristische daden” is.

De Olympische Spelen zijn van 26 juli tot 11 augustus. Volgens de Franse minister van Defensie Sebastien Lecornu zullen 18.000 Franse troepen worden gemobiliseerd voor het evenement, waaronder 3.000 die verantwoordelijk zullen zijn voor bewaking vanuit de lucht.

Afgelopen weekend heeft Frankrijk het nationale dreigingsniveau naar het hoogste niveau getild nadat IS de verantwoordelijkheid had geclaimd voor de aanslag op een concerthal nabij Moskou. Het Nederlandse reisadvies voor Frankrijk is donderdag aangescherpt van groen naar geel. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin zei donderdag dat het lokale besturen heeft gevraagd kerken in het hele land te beveiligen in het paasweekend.