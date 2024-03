Schaatsteam AH Zaanlander legt Conijn voor twee jaar vast

Merel Conijn schaatst de komende twee seizoenen voor team AH Zaanlander. De ploeg van coach Jillert Anema meldt dat de 22-jarige Amsterdamse een contract tot en met de Olympische Spelen in Milaan van 2026 heeft getekend.

Conijn had een aflopend contract bij Jumbo-Visma van coach Jac Orie. Voor die ploeg kwam ze uit sinds de zomer van 2022. Eerder dat jaar was Conijn Nederlands kampioen allround geworden en was ze als zesde geëindigd op het WK allround.

“Ik heb heel veel zin in komend seizoen”, kijkt Conijn vooruit. “Een frisse start en een nieuwe aanpak. Ik ben blij me aan te sluiten bij dit team en ik kijk uit naar de eerste gezamenlijke trainingen.”

Bij AH-Zaanlander wordt Conijn ploeggenote van Marijke Groenewoud, Elisa Dul en Melissa Wijfje. Ook komt ze Jorrit Bergsma weer tegen. Die nam onlangs afscheid bij Jumbo-Visma en keerde terug bij de ploeg van Anema, waar hij eerder voor reed.