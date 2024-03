LeBron James keert met ’triple-double’ terug bij winnende Lakers

Basketballer LeBron James heeft een succesvolle rentree gemaakt bij de Los Angeles Lakers. De 39-jarige sterspeler leidde zijn team met een ’triple-double’ langs Memphis Grizzlies: 136-124.

Bij een ’triple-double’ noteert iemand dubbele cijfers qua punten, rebounds en assists. James kwam tegen de Grizzlies tot 23 punten, 14 rebounds en 12 assists. De vorige wedstrijd, tegen de Milwaukee Bucks, miste hij door een pijnlijke enkel.

Rui Hachimura was met 32 punten de meest trefzekere speler aan de kant van de Lakers, die hun vijfde achtereenvolgende zege behaalden. Los Angeles Lakers won de NBA in 2020 voor het laatst. Met zeventien titels is de club recordhouder, samen met de Boston Celtics.