Tennisster Aleksandrova trekt goede lijn door met zege op Pegula

Tennisster Ekaterina Aleksandrova heeft haar zege op Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld, een passend vervolg gegeven. De Russische won in de kwartfinales in Miami van de als vijfde geplaatste Amerikaanse Jessica Pegula. Het werd 3-6 6-4 6-4.

“Deze zege is ongelooflijk”, jubelde Aleksandrova, die in de halve finales op de Amerikaanse Danielle Collins stuit. “Het is de grootste prestatie van mij tot nu toe en de halve finale is een geweldige bonus.”

De 30-jarige Collins is bezig aan haar laatste seizoen als prof en hoopt op nog een titel. Ze won met 6-3 6-2 van de Française Caroline Garcia.