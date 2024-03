‘Absolute kopman’ Van der Poel zonder Philipsen naar ‘de Ronde’

Wielrenner Jasper Philipsen, winnaar van Milaan-Sanremo, staat zondag niet aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Mede door de afwezigheid van de 26-jarige Belg is tweevoudig winnaar Mathieu van der Poel de “absolute kopman van de ploeg”, meldde Alpecin-Deceuninck.

“In overleg met het teammanagement heeft Jasper zijn programma een beetje veranderd”, schreef de Belgische formatie op Instagram. “Hij rijdt woensdag de Scheldeprijs, net als vorig jaar, in aanloop naar Parijs-Roubaix.”

Philipsen won vorig jaar de Scheldeprijs en Van der Poel schreef Parijs-Roubaix op zijn naam, terwijl Philipsen in Roubaix als tweede over de streep kwam. De Nederlandse wereldkampioen won de Ronde van Vlaanderen in 2020 en 2022. Met een sterk optreden in Italië hielp Van der Poel onlangs Philipsen aan de zege in Milaan-Sanremo.

Gianni Vermeersch neemt de plaats in van Philipsen. De Belg was woensdag betrokken bij de zware valpartij in Dwars door Vlaanderen, maar kan toch starten. Van der Poel krijgt verder de steun van landgenoot Oscar Riesebeek, Sören Kragh Andersen, Silvan Dillier, Axel Laurence en Xandro Meurisse.