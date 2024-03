Visma – Lease a Bike met Van Baarle in Ronde van Vlaanderen

Wielerploeg Visma – Lease a Bike begint zondag met Dylan van Baarle aan de Ronde van Vlaanderen. De 31-jarige Nederlands kampioen meldde zich eerder deze week nog door ziekte af voor Dwars door Vlaanderen.

De deelname van Van Baarle is een meevaller voor de ploeg die woensdag kopman Wout van Aert door een zware valpartij zag wegvallen voor de voorjaarsklassiekers. Matteo Jorgenson, die woensdag Dwars door Vlaanderen won, zit ook in de selectie. Zij krijgen hulp van de Nederlanders Mick en Tim van Dijke, de Belg Tiesj Benoot, de Italiaan Edoardo Affini en de Noor Per Strand Hagenes.

Jan Tratnik, de winnaar van Omloop Het Nieuwsblad ontbreekt in de ploeg. De Sloveen gaf in Dwars door Vlaanderen al vroeg op, nadat hij in Gent-Wevelgem afgelopen zondag ten val was gekomen. Eerder meldde de ploeg al dat Christophe Laporte de Ronde van Vlaanderen zou missen.