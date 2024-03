Wielrenner Pluimers debuteert in Ronde van Vlaanderen

De Twentse wielrenner Rick Pluimers maakt zondag zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen. De 23-jarige renner is opgenomen in de zevenkoppige ploeg van het Zwitserse Tudor Pro Cycling Team. Eigenaar van deze wielerploeg is Fabian Cancellara, drievoudig winnaar van ‘de Ronde’ (2010, 2013, 2014).

Tudor Pro Cycling werd in 2022 opgericht en debuteert nu in de Ronde van Vlaanderen. Pluimers rijdt sinds vorig jaar voor de Zwitserse ploeg. Eerder was de renner uit Enter actief voor het Jumbo Visma Development Team. In de Ronde van Vlaanderen zijn onder anderen de Italiaanse routinier Matteo Trentin en Jacob Eriksson uit Zweden zijn ploeggenoten.