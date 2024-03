Vos wil het Kopecky lastig maken in Ronde van Vlaanderen

Marianne Vos wil het Lotte Kopecky lastig maken in de Ronde van Vlaanderen, maar houdt ook rekening met andere rensters zondag. “Lotte is de laatste twee jaar heel dominant geweest”, keek de kopvrouw van Visma – Lease a Bike vrijdag vooruit. “Zij is de te kloppen vrouw, maar er is meer. Lidl-Trek komt ook met een goede ploeg aan de start.”

Vos won afgelopen woensdag Dwars door Vlaanderen, dat was haar 250e overwinning op de weg. De 36-jarige wielrenster won eerder dit jaar al Omloop Het Nieuwsblad en werd door wereldkampioene Kopecky, die de Ronde van Vlaanderen de afgelopen twee jaar op haar naam schreef, betiteld als dé concurrente.

“Ik voel me goed”, zei Vos, die liet weten weer helemaal fit te zijn na een operatie aan een liesslagader. “Ik put vertrouwen uit mijn prestatie van woensdag. De Ronde is echter andere koek. Je moet steeds alert zijn. Ik hoop mee te spelen in de finale.”

Of ze na de zege in 2013 de Ronde van Vlaanderen voor een tweede keer kan winnen, daarover blijft de wielrenster voorzichtig. “Het moet allemaal meezitten, maar we gaan ervoor. Ik ken de omgeving vrij goed. De beleving is enorm, dat zorgt voor extra druk.”