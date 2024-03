Golfer Luiten valt terug naar achtste plaats in India Open

Golfer Joost Luiten is in de derde ronde van het India Open in New Delhi naar de achtste plaats gezakt. De Nederlandse prof noteerde 72 slagen, een score die gelijk was aan het baangemiddelde. Hij staat in de tussenstand op tien slagen onder par en heeft een achterstand van acht slagen op de Japanse leider Keita Nakajima.

Luiten deelde na de eerste ronde nog de leiding na een ronde van 65 slagen (-7). Hij viel in de tweede ronde met een score van 69 (-3) terug naar de gedeelde vierde plaats. De Nederlander behoorde tot de spelers die door bliksem zijn ronde moest afbreken en zaterdagochtend eerst nog de tweede ronde moest afmaken.

Daan Huizing klom naar de gedeelde negende plaats dankzij een derde ronde van 69 slagen (-3). Darius van Driel staat 35e.