Voormalig kickbokser Kaman op 63-jarige leeftijd overleden

Voormalig kickbokser Rob Kaman is op 63-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Carlotta, zijn ex-vrouw, op Instagram. “Ook al zijn we al een tijdje gescheiden, toch heb ik dit account voor hem gemaakt. Ik zal voor altijd van jou houden, wij zullen voor altijd van jou houden”, schrijft ze.

Kaman won negen wereldtitels in het kickboksen en thaiboksen. De Amsterdammer was in 1983 de eerste Europeaan die de wereldtitel behaalde in het kickboksen. Van de 112 officiële gevechten won Kaman er 97, waarvan 77 op knock-out.

“Rust in vrede legende”, reageert kickbokser Rico Verhoeven, die in november zijn wereldtitel in het zwaargewicht met succes verdedigde, in een post op Instagram. “Je bent de grondlegger van de Nederlandse kickboksstijl. Je was je tijd ver vooruit.”