Irritatie over afmelding tennisster Rus voor Billie Jean King Cup

Tennisster Arantxa Rus heeft zich alsnog afgemeld voor de duels van Oranje komende week in de Billie Jean King Cup. Captain Elise Tamaëla meldde dat zij en de rest van het team “niet blij” zijn met het besluit van Rus om elders een toernooi te spelen. Nederland strijdt met elf landen om vier tickets voor de play-offs van de wereldgroep.

Tamaëla heeft Eva Vedder als vervangster opgeroepen. Suzan Lamens, Anouk Koevermans en Demi Schuurs zijn de overige speelsters.

Rus, de nummer 54 van de wereld, stelde zich vorig jaar enige tijd niet beschikbaar omdat ze de voorkeur gaf aan haar individuele loopbaan. Ze maakte in november haar rentree in het Nederlandse team. Nu heeft ze besloten om een toernooi in Zaragoza te spelen in plaats van het landentoernooi.

“Met Arantxa in het team hoorden we bij de sterke landen en zouden we meer kans hebben ons te plaatsen voor de play-offs”, liet Tamaëla weten tijdens een persbijeenkomst in Amstelveen.

De wedstrijden zijn volgende week in Portugal. Mogelijke tegenstanders zijn Bulgarije, Denemarken, Griekenland, Hongarije, Letland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Servië, Zweden en Turkije. Zondag wordt geloot voor de indeling van de drie groepen waarvan de winnaars zich rechtstreeks plaatsen voor de play-offs. De nummers 2 spelen een extra competitie voor één startbewijs.