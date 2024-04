Tennisster Collins wint na Miami ook toernooi van Charleston

Tennisster Danielle Collins heeft haar tweede WTA-titel op rij veroverd. De 30-jarige Amerikaanse was in de finale van het tennistoernooi van Charleston veel te sterk voor Daria Kasatkina uit Rusland: 6-2 6-1.

Collins had vlak hiervoor nog het prestigieuze toernooi van Miami op haar naam geschreven. Met haar dertiende zege op rij haalde ze in Charleston haar vijfde WTA-titel binnen.

Collins had de finale bereikt door de Amerikaanse toernooifavoriet Jessica Pegula in drie sets te verslaan (6-4 4-6 7-6 (5)). Tegen de als vierde geplaatste Kasatkina had de Amerikaanse, die begin dit jaar aankondigde dat 2024 haar laatste seizoen is, het een stuk minder lastig. Na 6-2 in de eerste set liep ze uit naar 5-0 in de tweede. Een eigen opslagbeurt later kreeg ze op 40-0 drie matchpoints en benutte daarvan de tweede.