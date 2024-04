Tennissters loten Letland, Turkije en Portugal

De Nederlandse tennissters nemen het in de groepsfase voor plaatsing voor de play-offs van de Billie Jean King Cup op tegen Letland, Turkije en gastland Portugal. Dat is het resultaat van de loting die plaatsvond in Oeiras.

Vanaf maandag vinden de wedstrijden in drie groepen plaats in het nabij Lissabon gelegen Oeiras. De poulewinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de play-offs. De nummers 2 strijden in een extra competitie om één startbewijs.

Nederland treedt aan zonder Arantxa Rus, de hoogst geklasseerde speelster (54e). Zij meldde zich vorige week onverwacht af bij captain Elise Tamaëla, die Eva Vedder als vervangster opriep. Suzan Lamens, Anouk Koevermans en Demi Schuurs zijn de andere speelsters.

Bij Letland is Jelena Ostapenko, die tiende staat op de wereldranglijst, de hoogst geklasseerde speelster. Turkije en Portugal hebben geen tennissters in de top 100.