George helpt basketballers Clippers langs Cavaliers

Aan de hand van Paul George hebben de basketballers van Los Angeles Clippers in het duel uit de Amerikaanse profcompetitie NBA met Cleveland Cavaliers een wonderbaarlijke comeback gemaakt. De bezoekers verloren het duel in LA na een voorsprong van 26 punten.

George maakte in het laatste kwart liefst 23 punten, inclusief het winnende shot met nog 7 seconden op de klok. Met een blok in de slotseconden voorkwam hij ook dat Cleveland een verlenging kon afdwingen: 120-118.

In totaal kwam George uit op 39 punten, 11 rebounds en 7 assists. James Harden voegde er 22 punten aan toe. Door de zege zijn de Clippers dicht bij een plek in de play-offs. De ploeg staat vierde in de westelijke divisie waaruit de eerste zes teams zich rechtstreeks plaatsen.

Los Angeles Lakers moet nog vol aan de bak om tot de play-offs door te dringen. Zonder de zieke LeBron James verloren de Lakers met 127-117 van Minnesota Timberwolves. Bovendien moest Anthony Davis met een oogblessure al vroeg naar de kant. De Lakers staan negende, met nog wel zicht op plek 6. De nummers 7 tot en met 10 in beide divisies spelen een play-in om alsnog in de play-offs te kunnen uitkomen.