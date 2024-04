Dopingstraf kost Russische atlete Poistogova olympische medaille

De Russische atlete Ekaterina Poistogova-Goelijev (33) moet haar zilveren medaille van de 800 meter op de Olympische Spelen van Londen 2012 vrijwel zeker inleveren. De Russische atletiekfederatie RusAF heeft de atlete, die tegenwoordig voor Turkije uitkomt, voor vier jaar geschorst om dopinggebruik in het verleden.

De Russische bond heeft haar resultaten van juli 2012 tot oktober 2014 geschrapt na analyses van oude stalen. In die periode liep ze in Londen naar olympisch brons, dat later werd omgezet in zilver nadat de Russische winnares Maria Savinova op doping was betrapt.

Wereldantidopingbureau WADA had eerder al een levenslange schorsing voor Poistogova geëist na onderzoek naar systematisch dopinggebruik in Rusland. Het sporttribunaal CAS schorste haar wel in 2017 voor twee jaar, maar liet haar resultaten van voor oktober 2015 staan. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) beslist over het afnemen van haar olympische medaille. Als Poistogova haar zilveren plak moet inleveren gaat die naar de Keniaanse Pamela Jelimo. Het brons zou dan naar de Amerikaanse Alysia Montano gaan.

De middellange afstanden bij de vrouwen in Londen hebben veel dopinggevallen opgeleverd. Drie van de acht finalisten op de 800 meter zijn inmiddels uit de uitslag geschrapt. Voor de 1500 meter geldt dit voor vijf van de dertien loopsters.