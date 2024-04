De Minaur volgende tegenstander van Griekspoor in Monaco

Alex de Minaur is de tegenstander van Tallon Griekspoor in de tweede ronde van het graveltoernooi van Monte Carlo. De Australische tennisser had het in de eerste ronde één set lastig met de Zwitser Stan Wawrinka (6-3 6-0).

De 25-jarige De Minaur is de nummer 11 van de wereld. De 39-jarige Wawrinka, winnaar van drie grand slams, speelde in Monaco dankzij een wildcard. Griekspoor plaatste zich zondag al voor de tweede ronde. De beste tennisser van Nederland was in drie sets te sterk voor Dominik Köpfer uit Duitsland: 7-6 (2) 4-6 6-2. De 27-jarige Griekspoor staat op de 26e positie van de wereldranglijst.