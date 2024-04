Djokovic wint eerste partij in Monte Carlo na breuk met Ivanisevic

Novak Djokovic heeft zijn eerste partij op het masterstoernooi van Monte Carlo overtuigend gewonnen. De nummer 1 van de wereldranglijst rekende in twee sets op het gravel af met Roman Safioellin uit Rusland: 6-1 6-2.

Voor Djokovic was het zijn eerste wedstrijd sinds zijn vroege uitschakeling in de derde ronde van het toernooi van Indian Wells. Daarna kondigde de Serviër aan het masterstoernooi van Miami over te slaan. Ook maakte hij eind maart bekend de samenwerking met coach Goran Ivanisevic stop te zetten. Hij heeft zijn landgenoot Nenad Zimonjic als nieuwe coach aangesteld.

Djokovic brak zijn tegenstander, de nummer 41 van de ranking, meteen in de eerste game en liep uit naar 4-0. In de tweede set won de 36-jarige Serviër twee keer de opslagbeurt van zijn tegenstander en maakte het op zijn tweede matchpoint af. In de derde ronde neemt Djokovic het op tegen de winnaar van de partij tussen de Fransman Arthur Fils en de Italiaan Lorenzo Musetti.