Tennissters verslaan na zege Lamens op Ostapenko ook Letland

De Nederlandse tennissters hebben in Portugal ook het tweede groepsduel voor de play-offs van de Billie Jean King Cup gewonnen. Nadat Suzan Lamens met een knappe zege op Jelena Ostapenko de stand in het duel met Letland had gelijkgetrokken, was ze met Demi Schuurs in het beslissende dubbelspel ook te sterk voor Ostapenko en Darja Semenistaja: 7-6 (3) 6-3.

Het team van captain Elise Tamaëla kwam op achterstand tegen Letland. Vedder, die was opgeroepen als vervanger van de beste Nederlandse tennisster Arantxa Rus, verloor in drie sets van Semenistaja: 6-2 3-6 6-3.

Lamens moest daarna tegen Ostapenko. De 26-jarige Letse, in 2017 winnares van Roland Garros, is de huidige nummer 10 van de wereldranglijst, Lamens de nummer 164. De 24-jarige tennisster was de Letse echter in twee sets de baas: 7-6 (7) 6-4. Eerst won ze de eerste set in een tiebreak met 9-7, nadat ze was teruggekomen van een break achterstand. Daarna pakte ze op 5-4 in de tweede set de winst.

In de afsluitende dubbelpartij wonnen Schuurs en Lamens de eerste set in een tiebreak. In de tweede set maakten ze het af door voor de derde keer de opslagbeurt van de tegenstander te winnen. Op eigen service benutten Schuurs en Lamens het eerste matchpoint.

Oranje speelt in de groepsfase nog tegen gastland Portugal. De wedstrijden voor de play-offs van de wereldgroep worden in drie groepen van vier landen gespeeld. De poulewinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de play-offs in november. De nummers 2 strijden in een extra competitie om één startbewijs.