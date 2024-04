Wielrenners uit alle disciplines in één hotel op Spelen Parijs

De Nederlandse deelnemers aan alle wielerdisciplines verblijven tijdens de Olympische Spelen van Parijs in één hotel. Dat ligt buiten de drukke Franse hoofdstad en in de omgeving van de wielerbaan, waar sporters als Harrie Lavreysen mikken op nieuw olympisch succes. Wielerbond KNWU neemt zelfs twee koks en twee bakkers mee.

“We willen op deze manier een optimale ‘prestatiesetting’ voor al onze sporters creëren”, legt technisch directeur Wilbert Broekhuizen van de KNWU uit. “Zo kunnen ze zich afsluiten van de drukte in Parijs.” Het volledig afgehuurde hotel ligt aan de gunstige kant van Parijs ten opzichte van de wielerbaan en de BMX-baan en aan het parcours van de wegwedstrijden. Ook het mountainbikeparcours is goed bereikbaar.

De wielrenners missen hierdoor wel de aansluiting met andere sporters in het olympisch dorp. Broekhuizen: “Ik snap dat dat bijzonder is, het is een fantastisch evenement. Maar de sporters focussen zich ook graag op waar ze voor gekomen zijn.”

Lavreysen vindt het een goed idee. “Zeker ook omdat onze wedstrijden lopen tot de laatste dag van de Spelen. In het olympisch dorp verblijven zou alleen maar afleiden”, zei hij vanuit het Canadese Milton, waar hij komend weekeinde zijn laatste wedstrijden rijdt voor de Spelen. Die beginnen op 26 juli.