Franse wielrenner Cosnefroy wint Brabantse Pijl

Wielrenner Benoît Cosnefroy heeft de 64e editie van de Brabantse Pijl gewonnen. De 28-jarige Fransman van Decathlon AG2R La Mondiale was na 195,2 kilometer in Overijse de sterkste van zeven koplopers. Hij bleef in de sprint de Belgen Dylan Teuns en Tim Wellens voor. Marijn van den Berg zag een late aanval stranden en eindigde als zevende.

Voor Cosnefroy is dit de vierde overwinning in 2024. Hij won eerder een rit en het eindklassement in de Tour des Alpes-Maritimes en de eendagskoers Parijs-Camembert. Cosnefroy volgt zijn landgenoot Dorian Godon op, die de Belgische wedstrijd vorig jaar won.