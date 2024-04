Marathon Amsterdam al uitverkocht, veel mensen doen hele afstand

Inschrijven voor de marathon van Amsterdam in oktober is al niet meer mogelijk. De 48e editie van het evenement is al uitverkocht en dat is volgens de organisatie eerder dan ooit. Vooral de hele marathon is dit jaar populair, met een recordaantal inschrijvingen van 22.500 hardlopers.

Er doen op 20 oktober 45.000 mensen mee aan het hardloopevenement, van wie ruim de helft afkomstig is uit het buitenland. Zowel de klassieke afstand over 42,195 kilometer, als de halve marathon en de 8 kilometer zijn uitverkocht. Vorig jaar lag het totaalaantal deelnemers nog op 47.000, een record.

Net als bij de afgelopen editie starten 15.000 marathonlopers weer in het Olympisch Stadion, 7500 doen dat vanaf de naast gelegen Stadionweg. “Door in 2023 een tweede startlocatie toe te voegen aan het evenement, is de weg vrijgemaakt voor een geleidelijke groei van ons deelnemersveld”, zegt evenementdirecteur René Wit in een persbericht. Iedereen finisht wel gewoon nog in het stadion.

Ook andere marathons in Nederland waren de afgelopen tijd snel uitverkocht. Zo was inschrijven voor die van Rotterdam op 14 april al na acht dagen niet meer mogelijk.