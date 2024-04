Nadal hoopt rentree te kunnen maken op graveltoernooi Barcelona

Rafael Nadal hoopt dat hij zijn rentree kan maken op het graveltoernooi van Barcelona. De 37-jarige tennisser maakte in een bericht op Instagram bekend dat hij aan het trainen is in de Catalaanse stad en daar hoopt te kunnen spelen.

“Ik ben hier om te zien hoe het gaat en kijk ernaar uit om te kunnen spelen”, schrijft hij bij een foto van zichzelf op de tennisbaan in Barcelona. “Het is belangrijk om te zeggen dat ik hiermee niet bevestig dat ik ga spelen, maar dat ik hoop dat het kan. We zullen zien.”

De Spanjaard had zich begin april afgemeld voor het masterstoernooi van Monte Carlo dat nu bezig is. De 22-voudig grandslamkampioen was toen nog niet fit genoeg om weer in actie te komen, na de spierblessure die hij in Brisbane had opgelopen begin dit jaar. Nadal speelde pas in drie officiële wedstrijden sinds zijn blessure in de tweede ronde van de Australian Open in 2023. Hij werd in januari bij het toernooi van Brisbane uitgeschakeld in de kwartfinales.

Nadal won het graveltoernooi in Barcelona twaalf keer. Hij deed dat voor het laatst in 2021. De afgelopen twee jaar ging de titel naar zijn landgenoot Carlos Alcaraz.