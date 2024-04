Geboren Deen Dorgelo opgenomen in voorlopige selectie handballers

Bondscoach Staffan Olsson van de Nederlandse handballers heeft Matthias Rex Dorgelo opgenomen in zijn voorlopige selectie voor de play-offs voor het WK tegen Griekenland. De 21-jarige geboren Deen heeft een Nederlands paspoort aangevraagd en mag nu officieel uitkomen voor Oranje.

Dorgelo sloot tijdens de afgelopen interlandweek voor het eerst aan bij Oranje en speelde al een oefenduel met Tsjechië.

De Nederlandse ploeg speelt het eerste duel van de play-off op 8 mei in Griekenland. Op 12 mei volgt een thuiswedstrijd in Eindhoven. De winnaar plaatst zich voor het WK in Kroatië, Denemarken en Noorwegen in 2025.