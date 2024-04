Tennisteam wint ook derde duel voor play-offs Billie Jean King Cup

De Nederlandse tennissters hebben ook hun derde en laatste groepsduel voor de play-offs van de Billie Jean King Cup gewonnen. Het team van captain Elise Tamaëla, dat al zeker was van de play-offs in het landentoernooi, won de eerste twee wedstrijden tegen Portugal, 2-0.

De 24-jarige Eva Vedder was in de eerste partij met 6-2 6-3 te sterk voor Maria Garcia. De Nederlandse nummer 413 van de wereld liep in de eerste set uit naar een 5-0-voorsprong, voordat de 17-jarige Garcia haar eerste game won. Vedder kreeg setpoints in de volgende twee games, voordat ze haar derde setpoint verzilverde. In de tweede set leverde ze een keer haar opslag in, maar zette daar twee breaks tegenover.

Anouk Koevermans haalde daarna het tweede punt binnen voor Nederland. De 20-jarige mondiale nummer 385 won met 6-2 1-6 6-1 van Matilde Jorge. Koevermans kende in de eerste set amper problemen, maar was het in de tweede set helemaal kwijt. In de beslissende set was ze weer oppermachtig.

Nederland won in de eerste twee groepsduels al van Turkije en Letland, waarmee Oranje zich al verzekerde voor de play-offs in november.