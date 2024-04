Tennissters winnen in Billie Jean King Cup ook van Servië

De Nederlandse tennissters hebben in de groepswedstrijden van de Billie Jean King Cup in Portugal van Servië gewonnen. Het team van captain Elise Tamaëla, dat al zeker was van de play-offs in het landentoernooi, won met 2-1 door de afsluitende dubbelpartij te winnen.

Nederland had eerder al de groep gewonnen met daarin Turkije, Letland en Portugal. Daarmee verzekerde Oranje zich al voor de play-offs in november. De wedstrijden tegen de andere groepswinnaars Servië en Oostenrijk tellen mee voor de ranking. Daarin staat Nederland momenteel 26e.

Eva Vedder verloor de eerste wedstrijd in twee sets van Lola Radivojevic (3-6 2-6). Suzan Lamens was vervolgens in twee sets te sterk voor Mia Ristic (6-2 6-4). In de afsluitende dubbel versloegen Lamens en Demi Schuurs Radivojevic en Nina Stojanovic in twee sets: 6-1 6-4.