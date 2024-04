Moto3-coureur Veijer valt uit in Austin, Alonso pakt zege

Moto3-coureur Collin Veijer heeft de finish niet gehaald in de Grote Prijs van de Verenigde Staten. De 19-jarige Staphorster voerde op het Circuit of the Americas met nog vier ronden te gaan een groep aan die in de achtervolging was op raceleider David Alonso toen hij in een bocht onderuitging. Hij stapte nog op, maar reed de race niet uit.

De Colombiaan Alonso pakte de zege, voor de Spanjaarden Daniel Holgado en Ángel Piqueras. Alonso staat in het klassement tweede met 63 punten. Holgado leidt met 65 punten. Veijer staat zesde met 21 punten.