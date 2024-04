Motorcrosser Vlaanderen vierde in GP Trentino

Motorcrosser Calvin Vlaanderen is in de MXGP net naast het podium geëindigd bij de Grote Prijs van Trentino. De 27-jarige motorcrosser werd na twee manches vierde, na de zesde en tweede plaats.

De zege op het circuit van Pietramurata in Italië ging naar de Spanjaard Jorge Prado, die na de derde plaats in de eerste manche de tweede won. De Fransman Romain Febvre, winnaar van de eerste manche en vijfde in de tweede race, werd tweede. De Sloveen Tim Gajser werd na de tweede en vierde plaats derde.

Jeffrey Herlings moest genoegen nemen met de zesde plaats. De 29-jarige Brabander eindigde als vijfde en zevende. Glenn Coldenhoff werd zevende na de negende en zesde plaats.

In de WK-stand leidt Prado met 219 punten. Herlings is vierde met 164 punten. Vlaanderen staat zevende met 131 punten en Coldenhoff achtste met 118 punten.

Kay de Wolf eindigde in de MX2-klasse als vierde. De 19-jarige motorcrosser won de eerste manche, maar werd achtste in de tweede manche. Hij leidt het WK-klassement met 213 punten.