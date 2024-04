Vos houdt ‘driedubbel gevoel’ over aan zege in Gold Race

Marianne Vos kon zich voorstellen hoe Lorena Wiebes zich voelde na hun sprint om de winst in de Amstel Gold Race. “Het is ontzettend balen voor Lorena”, zei de winnares van Visma – Lease a Bike met medeleven voor haar concurrente. Wiebes dacht dat ze gewonnen had en stak haar amen de lucht in. Maar net voor de streep passeerde Vos, die de Nederlandse klassieker na 2021 voor de tweede keer won.

“Het overkwam me bijna ook in 2021”, vertelde Vos voor de camera van de NOS. “Ik zag dat ze ging juichen, maar ik was gewoon met mijn eigen sprint bezig. Ik wist niet of ik er nog overheen kon gaan.”

Het lukte, maar het gaf haar een “driedubbel gevoel”, vertelde Vos. Ze doelde niet alleen op haar winst en de pech voor haar concurrente. De vrouwenkoers moest worden ingekort door een ongeval met een politiemotorrijder kort voor het peloton zou passeren. “Vervelend, vooral omdat je terwijl je fietst niet weet hoe het is afgelopen.”