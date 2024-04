Basketballers Celtics met 64e zege de play-offs in

De basketballers van Boston Celtics hebben de reguliere competitie van de Amerikaanse NBA afgesloten met een overtuigende overwinning op Washington Wizards: 132-122. Payton Pritchard onderscheidde zich met 38 punten. Topspelers als Jaylen Brown, Al Horford en Jayson Tatum kregen rust in de laatste wedstrijd.

De Celtics boekten hun 64e zege van het seizoen en maken zich nu op voor de play-offs. Als nummer 1 van de Eastern Conference is de ploeg als eerste geplaatst. De tegenstander in de eerste ronde is nog niet bekend. Die komt uit een play-off tussen de nummers 7 tot en met 10 van de oostelijke divisie.