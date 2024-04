Lavreysen met drie keer goud in Nations Cup richting Spelen

Baanwielrenner Harrie Lavreysen kan met een gerust gevoel toewerken naar de Olympische Spelen in Parijs. De tweevoudig olympisch kampioen sloot de Nations Cup in het Canadese Milton af met de winst op de sprint. De Brabander versloeg in de finale de Surinamer Jaïr Tjon en Fa. Hij was in twee sprints sneller.

Lavreysen was in Canada ook de beste op het onderdeel keirin en hij won samen met Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg de teamsprint. Voor Lavreysen begint nu de laatste periode van trainingen voor Parijs.

Steffie van der Peet behaalde op de laatste dag van de Nations Cup in Milton zilver op de keirin. Ze moest alleen de Nieuw-Zeelandse Ellesse Andrews voor zich dulden. Hetty van der Wouw eindigde in de finale als vierde.

Yanne Dorenbos en Jan-Willem van Schip fietsten naar het zilver in de koppelkoers. Het goud op dit onderdeel was voor de Belgen Lindsay De Vylder en Robbe Ghys.

Maike van der Duin deed op het omnium niet mee voor de podiumplaatsen. Ze werd zevende met 92 punten. De winst was voor de Britse Katie Archibald met 131 punten.