Macron kan openingsceremonie Spelen verplaatsen bij dreiging

Bij een ernstige terreurdreiging bestaat de mogelijkheid dat de geplande botenparade in de rivier de Seine bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs niet doorgaat. Dat zei de Franse president Emmanuel Macron in een interview met televisiezenders. De ceremonie zou in dat geval kunnen worden verplaatst naar het Trocadéro bij de Eiffeltoren of zelfs naar het Stade de France.

“Deze openingsceremonie is een wereldprimeur. We kunnen het en gaan het doen”, zei Macron over de botenparade. “Maar er is een plan B en plan C. We zullen de veiligheidssituatie permanent monitoren en analyseren”, aldus de president, die verder zei “al het mogelijke” te doen om te bereiken dat er tijdens de Spelen – van 26 juli tot en met 11 augustus – een bestand in acht wordt genomen. Hij noemde daarbij expliciet de gewapende conflicten in de Gazastrook, Oekraïne en Soedan.

“De Chinese president zal over een paar weken Parijs bezoeken. Ik zal hem vragen mij te helpen om tijdens de Olympische Spelen een staakt-het-vuren te bewerkstelligen. De Spelen zijn ook een tijd voor vrede en diplomatie”, aldus Macron.

Parijs heeft van de botenparade in de Seine een prestigeproject gemaakt, waar de veiligheid een grote rol speelt. Om de openingsceremonie op 26 juli te beveiligen zijn alleen al 45.000 agenten en gendarmes gemobiliseerd in de regio van Parijs. Het aantal toeschouwers dat het evenement kan bijwonen, is inmiddels teruggebracht naar ruim 300.000. Tot nog toe hebben alle landen hun deelname aan de rivierparade toegezegd, ook Israël en de Verenigde Staten.

Macron heeft ook hoge verwachtingen van de Franse ploeg op de Spelen. Hij rekent op een plek in de top 5 van de medaillespiegel.