Levenslange schorsing basketballer Porter na overtreden gokregels

Basketballer Jontay Porter van de Toronto Raptors is voor het leven geschorst voor het overtreden van de gokregels, heeft de National Basketball Association (NBA) besloten. De 24-jarige Amerikaan is na een onderzoek van de NBA schuldig bevonden aan het beïnvloeden van wedstrijden en aan gokken.

Porter, die sinds dit seizoen onder contract staat bij de Toronto Raptors, beperkte zijn eigen wedstrijddeelname om zo de uitkomst van een of meerdere weddenschappen te beïnvloeden in zeker één wedstrijd van de Raptors. In een wedstrijd op 20 maart speelde Porter maar drie minuten, nadat hij had aangegeven zich ziek te voelen. Volgens het onderzoek had de basketballer vooraf aan de wedstrijd informatie over zijn gezondheid doorgeven aan een individu, van wie hij wist dat dat een gokker op NBA-wedstrijden was.

Een andere persoon, van wie Porter wist dat het een gokker was, plaatste vervolgens een weddenschap van 80.000 dollar bij een onlinewedkantoor, om zo 1,1 miljoen dollar (ruim 1 miljoen euro) te winnen, dat Porter niet goed zou presteren in die wedstrijd. Omdat het een opvallende weddenschap en optreden van de speler was, werd de weddenschap bevroren en niet uitbetaald.

Uit het onderzoek bleek ook dat Porter van januari tot in maart van dit jaar minstens dertien weddenschappen op NBA-wedstrijden plaatste via een account van een bekende, terwijl hij zelf onderweg was met de Raptors of de Raptors 905, het team dat uitkomt in de minor league van de NBA. Dat was voor in totaal 54.094 dollar, ruim 50.000 euro.