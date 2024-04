Wielrenster Vollering put vertrouwen uit tweede plek Waalse Pijl

Demi Vollering greep naast een tweede zege op rij in de Waalse Pijl. De wielrenster van SD Worx – Protime haalde desondanks vertrouwen uit haar manier van rijden en uit haar tweede plaats voor Luik-Bastenaken-Luik van zondag. “Ik voelde me de hele wedstrijd sterk”, zei de 27-jarige renster die in de sprint bergop werd geklopt door de Poolse Katarzyna Niewiadoma.

Vollering bepaalde vanaf de voet van de Muur van Hoei het tempo in de tweede en laatste beklimming. “Dit is geen klim voor een plan. Ik probeerde de klim zo lang en zo moeilijk mogelijk te maken. Ik probeerde van de voet tot de top te gaan. Er was er echter eentje beter. De Muur van Hoei liegt nooit.”

De aanloop naar de laatste beklimming was in deze editie aangepast. “Het was een ietwat makkelijkere editie van de Waalse Pijl dan voorgaande jaren”, zei Vollering. “We misten in de finale tegenover vorig jaar vijf zware klimmen. Het is mooi voor Kasia dat ze nu wint. Zij is altijd sterk en koerst altijd aanvallend. Kasia had de punch om weg te komen. Ik hoopte dat haar benen in de laatste honderd meters nog zouden explodeerden, zodat ik kon terugkomen. Maar zij was erg sterk.”

Vollering won vorig jaar de Waalse Pijl voor het eerst nadat ze enkele dagen eerder de Amstel Gold Race had gewonnen. Nu restte er een tweede plaats, nadat ploeggenote Lorena Wiebes afgelopen zondag in de Amstel Gold Race op de streep werd geklopt door Marianne Vos. Vollering is zelf nog zonder overwinning in 2024, maar dat maakt volgens haar niet uit voor haar kansen in Luik-Bastenaken-Luik. “Dat is een heel andere wedstrijd. Luik is altijd heel zwaar. Ik ben tevreden over mijn vorm en kijk naar zondag uit.”