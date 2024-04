Tennisser Griekspoor verliest eerste wedstrijd in Boekarest

Tennisser Tallon Griekspoor heeft zijn eerste wedstrijd op het ATP-toernooi van Boekarest verloren. De als tweede geplaatste Nederlander moest in de Roemeense hoofdstad zijn meerdere erkennen in de Hongaar Marton Fucsovics. Het werd 7-5 6-1 voor de nummer 82 van de wereld. Griekspoor had als geplaatste speler in de eerste ronde een bye.

De partij werd in de eerste set bij 5-5 stilgelegd vanwege regen. Na de onderbreking leverde Griekspoor direct zijn servicegame in en na het oponthoud verloor hij zes games op een rij. Bij 4-0 in de tweede set redde hij de eer, maar spannend werd het niet meer. De 27-jarige Noord-Hollander besloot het duel na ruim anderhalf uur met een forehand in het net.

Voor Griekspoor was zijn eerste deelname aan een ATP 250-toernooi van het jaar. De nummer 25 van de wereld richt zich dit jaar vooral op de grotere toernooien.

Volgende week komt Griekspoor in actie op het masterstoernooi van Madrid.