Van de Zandschulp verliest in München en valt uit top 100

Botic van de Zandschulp is in de tweede ronde van het ATP-toernooi van München uitgeschakeld. Hij verloor met 7-6 (0) 6-4 van de Duitser Jan-Lennard Struff. Door de nederlaag valt Van de Zandschulp uit de top 100 van de wereldranglijst.

Van de Zandschulp haalde vorig jaar en in 2022 nog de eindstrijd in München. Een jaar geleden liet hij in de finale matchpoints onbenut tegen de Deen Holger Rune.

Op de virtuele ranglijst van de ATP bezet Van de Zandschulp voorlopig de 112e plek. Hij begon deze week als de mondiale nummer 89.

Door zijn terugval op de ranglijst loopt de Veenendaler kans het hoofdtoernooi van Wimbledon te missen. Hij is wel zeker van een plek in het hoofdschema van Roland Garros. Het deelnemersveld van het grandslamtoernooi in Parijs werd dinsdag bekendgemaakt.