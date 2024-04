Darter Nathan Aspinall heeft net als vorig jaar de Premier League-avond in Rotterdam gewonnen. De nummer 4 van de wereld versloeg in Ahoy in de finale Michael Smith, de mondiale nummer 3, met 6-4. De Engelsman benutte zijn vijfde matchdart.

Voor Aspinall was het pas de tweede speelavond van het seizoen waarop hij als eerste eindigde. In Rotterdam werd de twaalfde speelronde gespeeld.

Michael van Gerwen verloor al in de eerste ronde, met 6-4 van de Engelsman Luke Humphries.