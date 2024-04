Verstappen derde bij enige vrije training Grote Prijs van China

Max Verstappen is bij de enige vrije training van de Grote Prijs van China als derde geëindigd. De drievoudig wereldkampioen in de Formule 1, die nog wacht op zijn eerste zege op het Shanghai International Circuit, zag de Canadees Lance Stroll in zijn Aston Martin de beste tijd noteren. Achter hem volgde de Australiër Oscar Piastri van McLaren.

“We moeten ons aanzienlijk verbeteren als we hier om de bovenste plaatsen mee willen doen “, zei Helmut Marko, topman van het Formule 1-team van Red Bull bij Sky.

Bijna alle coureurs reden twintig of meer ronden. Ze maakten vooral gebruik van de vrije training als voorbereiding op de kwalificatie voor de sprintrace, die al over enkele uren is. De sprintrace zelf volgt zaterdag en de hoofdrace is zondag.

De koningsklasse van de autosport is voor het eerst sinds 2019 weer op het circuit van Shanghai. De coronapandemie en de strenge eisen van de Chinese overheid verhinderden de starts van 2020 tot en met 2023.