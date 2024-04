Darter Van Gerwen zet knop om na vroege uitschakeling in Ahoy

Michael van Gerwen strandde bij de Premier League in Ahoy in Rotterdam al in de kwartfinales. De 34-jarige Brabander reageerde later via X op zijn vroege uitschakeling en bedankte het publiek. Hij richt zich nu op het volgende toernooi, de European Darts Grand Prix in het Duitse Sindelfingen.

“Te vroeg afgelopen”, schrijft Van Gerwen over zijn 6-4-nederlaag tegen wereldkampioen Luke Humphries. “Helaas kon ik geen overwinning pakken voor het thuispubliek in Rotterdam. Nu is het tijd om de knop om te zetten en me klaar te maken voor de European Darts Grand Prix.”

De zege in Ahoy ging net als een jaar eerder naar de Engelsman Nathan Aspinall. Hij versloeg zijn landgenoot Michael Smith in de finale met 6-4, nadat hij in de halve finale ook Humphries met dezelfde cijfers had verslagen.

De darters klaagden na afloop over de wind die in Ahoy stond. Volgens Aspinall is het een terugkerend probleem in de zaal en is het nergens zo erg als in Rotterdam.