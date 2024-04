Hamilton was vergeten hoe het voelt om aan de leiding te rijden

Lewis Hamilton was vergeten hoe het voelde om aan de leiding te rijden in een Formule 1-race, zei de zevenvoudig wereldkampioen na zijn tweede plaats in de sprintrace bij de Grote Prijs van China. “Het voelde goed en ik ben dankbaar voor het moment. Het is ook mijn beste resultaat in tijden”, meldde de coureur van Mercedes op de website van de Formule 1.

De 39-jarige Hamilton won voor het laatste een race in de Formule 1 eind 2021 in Saudi-Arabië. Sindsdien is de winnaar van 103 grands prix volledig overvleugeld door Max Verstappen, die zaterdag ook de sprintrace won. Na negen ronden ging de Nederlander in zijn Red Bull de Mercedes van Hamilton voorbij.

“Ik deed geen enkele moeite hem af te houden, want hij was serieus veel sneller”, zei Hamilton. “Maar ik ben toch blij met hoe het ging. Het was geweldig om bij de start weer eens de koppositie te pakken. Ik besefte toen weer eens hoe leuk ik racen vind. Veel geleerd ook over de auto in deze race”, aldus Hamilton, die aan zijn laatste jaar bij Mercedes bezig is. In 2025 stapt hij over naar Ferrari.