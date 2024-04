Alonso opnieuw bestraft voor gevaarlijk rijden in Formule 1

Fernando Alonso is voor de tweede keer dit seizoen in de Formule 1 bestraft voor een roekeloze actie. De Spanjaard van Aston Martin kreeg na de sprintrace bij de Grote Prijs van China tien seconden tijdstraf voor het veroorzaken van een aanrijding met zijn landgenoot Carlos Sainz van Ferrari.

Eerder dit jaar gaven de stewards de 42-jarige Alonso twintig seconden tijdstraf voor gevaarlijk remmen in de Grote Prijs van Australië. Hij zakte toen in de uitslag van de zesde naar de achtste plaats. Zijn vergrijp op het circuit van Shanghai had geen gevolgen voor de uitslag. Alonso’s actie bij Sainz leverde hem een lekke band op en hij moest daardoor de race voortijdig beëindigen.

De ervaren coureur zal minder blij zijn met de 3 strafpunten die hij als aantekening op zijn racelicentie kreeg bijgeschreven. Hij heeft nu in korte tijd al 6 strafpunten vergaard. Indien een coureur binnen twaalf maanden 12 strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd.