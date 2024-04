Verstappen pakt in China voor de vijfde keer dit jaar de pole

Max Verstappen heeft voor de vijfde keer dit jaar poleposition veroverd in de Formule 1. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull was evenals in de vier voorgaande grands prix de snelste in de kwalificatie voor de Grote Prijs van China.

Zijn pole in de slotrace van 2023 in Abu Dhabi meegeteld, is het de zesde eerste startpositie op rij voor Verstappen en dat heeft hij nog niet eerder gepresteerd in de Formule 1.

Verstappen klokte 1.33,660 in zijn snelste ronde en daar kon geen rivaal aan tippen. Teamgenoot Sergio Pérez zette de tweede tijd neer, maar hij was ruim 3 tienden langzamer. Fernando Alonso reed in zijn Aston Martin de derde tijd.

Het was de honderdste poleposition voor het team van Red Bull. De eerste was vijftien jaar geleden.